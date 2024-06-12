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نقابة المهن التمثيلية تنعى المنتج والسيناريست الراحل فاروق صبري

كتب:

ياسمين محمود
01:09 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
فاروق صبري

فاروق صبري

نعت نقابة المهن التمثيلية خلال بيان صحفي، المنتج والسيناريست فاروق صبري، والذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض.

وكتبت نقابة المهن التمثيلية خلال البيان: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة المنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما».

وأضاف البيان: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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