في نقاط.. تعرف على اشتراطات الخروج على المعاش المبكر

تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في التأمينات الاجتماعية حول الخروج على المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، والذي أقر عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول عليه.

المعاش المبكر للعاملين وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز اشتراطات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعاش المبكر، وفقا لما صرحت به مصادر مطلعة في التأمينات الاجتماعية:

- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.

- ضرورة أن تكون علاقة العمل للموظف التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة وغير منقطعة.

- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن بلغوا 40 عاما فسيكون مسموح لهم التقدم بطلب الخروج للمعاش المبكر، وذلك إذا كان تاريخ التأمين عليهم يبدأ من عمر 18 عاما، ويكون مر عليهم أكثر من 20 عاما وذلك من المدة التأمينية الفعلية عليهم.

- يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني لكل شخص يرغب في المعاش المبكر مدة تأمينية فعلية، حتى تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% وذلك من أجر التسوية.