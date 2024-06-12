شعبة الدواجن: توقعات بتراجع كبير في أسعار الفراخ بعد عيد الأضحى

توقعت شعبة الدواجن، أن تشهد الأسعار تراجعا بعد عيد الأضحى المبارك، مع زيادة المعروض من الثروة الداجنة في الأسواق المصرية وتوافر الدواجن بأسعار مناسبة للمستهلك في منافذ البيع التي توفرها الدولة.

انخفاض أسعار الدواجن

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن والبيض بجميع أنواعها ستشهد انخفاضا بعد العيد بشكل تدريجي.

طلب كبير على الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إلى أن هناك طلبا كبيرا على الدواجن في الفترة الحالية، رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهذا الطلب المرتفع يعود إلى أن الاعتماد في هذه الأيام لن يكون على اللحوم فقط.

المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية المواطنين، إلى توافر كمية كبيرة من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة، ووزارة الزراعة بأسعار مخفضة بنحو 25%.

أسعار الفراخ البيضاء

وتبلغ أسعار الفراخ البيضاء اليوم نحو 96 جنيهًا من المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 100 - 106 جنيهات للكيلو.