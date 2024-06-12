سر في طعامك يحميك من الإصابة بالأنيميا.. بضع قطرات منه تعزز مناعتك

فقر الدم أو الأنيميا من الأمراض المنتشرة في العالم، والتي تصيب الشخص في أي عمر، ويتمثل في نقصان عدد خلايا الدم الحمراء السليمة أو نقصان في مستوى الهيموجلوبين الذي يعتبر المكون الرئيسي لكريات الدم الحمراء، والمسؤول عن نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم، حسب ما ذكره موقع WebMD الطبي.

أسباب الإصابة بالأنيميا

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو أكثر أنواع الأنيميا شيوعاً، ويحدث لعدة أسباب، منها الاستخدام المتكرر لمسكنات الألم مثل الأسبرين، وعدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة والبيض، واللحوم الحمراء، والسبانخ، فضلًا عن تناول القهوة والشاي بكثرة، واللذان يحتويان على مادة التانين التي تعيق امتصاص الحديد.

سر في طعامك يحميك من فقر الدم

وهناك سر بسيط إذا فعلته أثناء تناول طعامك يحميك من الأنيميا ونقص الحديد، وفق الموقع الطبي، إلا وهو «عصرة ليمونة بسيطة» على الأطعمة الغنية بالحديد، إذ يساعد الليمون الغني بفيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد من الطعام لتضاعف الفوائد وتقوي المناعة.

وأشارت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، خلال حديثها لـ «الوطن»، إلى مجموعة من الأطعمة الغنية بالحديد والتي تقي من الأنيميا مثل «اللحوم الحمراء والكبدة والمأكولات البحرية والخضروات الورقية مثل السبانخ» إضافة إلى الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش.

كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «ج» مثل الحمضيات، والبطيخ والأطعمة الغنية بفيتامين بـ12 مثل منتجات الألبان، ومنتجات الصويا، على حمايتك من الإصابة بالأنيميا.