«الأقوى في شبة الجزيرة الكورية هذا العام».. زلزال عنيف يضرب جنوب غربي سيول

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، بلدة بوان في إقليم شمال جولا جنوب غرب كوريا الجنوبية، بحسب ما ذكرته وكالة الأرصاد.

زلزال يضرب سيول

وذكرت وكالة أرصاد كوريا الجنوبية، أن الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات جنوب بلدة بوان، والتي تقع على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب سيول، في تمام الساعة 8:26 صباحًا، على عمق حوالي 8 كيلومترات.

وأشارت الوكالة، إلى أن مركز الزلزال كان عند خط عرض 35.7 درجة شمالًا وخط طول 126.71 درجة شرقًا، ووصفت الزلزال بأنه «أقوى زلزال يحدث في شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام».

وأفادت حكومة إقليم شمال جولا، بعدم تلقي أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات نتيجة للزلزال.

الأقوى منذ عام

واتصل سكان مدينة جيونجو في إقليم شمال جولا بسلطات الإطفاء للإبلاغ عن شعورهم بانتشار اهتزاز قوي لبضع ثوانٍ، وكان العديد منهم في طريقهم إلى العمل، وأفاد أحدهم بأنه في البداية اعتقد أن الاهتزاز كان ناجمًا عن انفجار في موقع بناء، ما أدى إلى صدمته للحظات.

وأفاد سكان مدينة سيجونج، التي تبعد نحو 140 كيلومترًا عن بلدة بوان، بأن الكراسي وأجهزة التلفاز في المكاتب والمنازل كانت تهتز أثناء وقوع الزلزال.

وهذه المرة هي المرة الأولى التي يحدث فيها زلزال بقوة تزيد عن 4.5 درجة في البلاد، بعد حدوث زلزال بنفس القوة في المياه على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة دونغهيه على الساحل الشرقي في يوم 15 مايو من العام الماضي.