زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كهرمان معرش جنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، أن زلزال تركيا وقع على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

ووقع زلزال تركيا على بعد 63 كيلومترا شمال غرب كهرمان مرعش، و4 كيلومترا غرب غرب جوكسون، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

هزة أرضية تضرب تركيا

وفي سياق متصل، ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا، وكانت على عمق 6 كيلومترا فوق سطح الأرض.

ووقع على الزلزال على بعد 28 كيلومترا جنوب شرق ملاطية، و13 كيلومترا شمال شرق تشيليكان.