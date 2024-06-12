وصول ورق أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

تسلّمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة الاقتصاد، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي في ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، إلى جانب الأمن الإداري في المديريات والإدارات التعليمية.

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

ويبدأ امتحان مادة الاقتصاد في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف، فيما يبدأ امتحان مادة الإحصاء في الساعة 11 ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي الساعة 12.30 ظهرا.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لرؤساء اللجان بتسليم ورق الإجابة علي الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق لكتابة البيانات وتظليل رقم الجلوس، والتنبيه على الطلاب بالكتابة والتتظليل بالقلم الجاف وبشكل صحيح، والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان.

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم، بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب، والتأكد من جمع أوراق الإجابة «البابل شيت والمقالي»، موجّهة بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.