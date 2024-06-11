رسميا.. 9 أيام إجازة للطلاب من امتحانات الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الصف الثالث الثانوي، سيحصلون على إجازة من امتحانات الثانوية العامة 2024، لمدة 9 أيام، بداية من بعد غد الخميس، وحتي يوم 22 يونيو الجاري، وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التعليم، أن طلاب الثانوية العامة سيؤدون غدا الأربعاء، الامتحانات في مادة الاقتصاد والإحصاء، قبل تتوقف بداية من يوم الخميس، على أن تستؤنف، يوم السبت 22 يونيو بامتحانات المواد الأساسية، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية امتحان مادة اللغة العربية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم الاثنين 10 يونيو: مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو: الاقتصاد والاحصاء.

- ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو.

- يوم السبت 22 يونيو: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو: مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو: مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو: الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية .

- يوم السبت 20 يوليو: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.