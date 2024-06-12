745 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمحافظات اليوم

انتظم 745 ألفا و68 طالبًا وطالبة داخل 1981 لجنة موزعين في جميع المحافظات، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، ومن المقرر أن يؤدي طلاب علمي وأدبي الامتحان في مادتين قبل إجازة عيد الأضحى.

وترصد السطور التالية تفاصيل ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات، في ظل المتابعة الدورية التي تقدمها للامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء للشعبة العامة.

وينطلق امتحان الاقتصاد لمدة ساعة ونصف بدءًا من التاسعة حتى العاشرة والنصف صباحا، ثم يحصل الطلاب على استراحة 30 دقيقة، قبل تأدية امتحان الإحصاء لمدة ساعة ونصف من الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

إجازة عيد الأضحى 2024

ويحصل طلاب وطالبات الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى 2024 ويبلغ عدد أيامها نحو 9 أيام متضمنة الإجازات الإسبوعية، حيث تستمر حتى الجمعة 21 يونيو، على أن يعاود الطلاب الامتحانات بعد انتهاء إجازة العيد يوم السبت 22 يونيو الجاري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب علمي علوم، وعلمي رياضيات، وأدبي، فهو كما يلي.

السبت 22 يونيو.. امتحان مادة اللغة العربية لطلاب جميع الشعب، لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 25 يناير.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العامة لمدة 3 ساعات.

السبت 29 يونيو.. امتحان مادة الفيزياء لطلاب علمي علوم ورياضيات لمدة 3 ساعات، بالتزامن مع امتحان مادة التاريخ لطلاب أدبي لمدة 3 ساعات أيضًا.

الثلاثاء 2 يوليو.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب لمدة 3 ساعات.

السبت 6 يوليو.. امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم ورياضيات لمدة 3 ساعات، بالتزامن مع انطلاق امتحان الجغرافيا لطلاب شعبة أدبي لمدة 3 ساعات أيضًا.

الأربعاء 10 يوليو.. امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمي علوم لمدة 3 ساعات، بالتزامن مع امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب علمي رياضيات لمدة ساعتان، وكذلك علم النفس والاجتماع لطلاب أدبي لمدة 3 ساعات.

السبت 13 يوليو.. امتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لطلاب علمي رياضيات لمدة ساعتان.