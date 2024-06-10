محافظ القليوبية: انتظام امتحانات الثانوية العامة 2024 في 105 لجان (فيديو)

شهد محيط لجان الثانوية العامة بالقليوبية تجمع أولياء الأمور في انتظار أبنائهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، اليوم الاثنين، فيما تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللجان بمدارس أم المؤمنين الثانوية بنات ومدرسة الثانوية بنين بمدينة بنها، والشهيد خالد المغربي الثانوية وعبد الحميد حسن التجريبية بطوخ.

ورافق المحافظ في جولة لجان أمتحانات الثانوية العامة 2024 سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتي تستمر حتى السبت 20 يوليو 2024 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكد المحافظ خلال الجولة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات.

تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحانات.

واطمأن محافظ القليوبية على جاهزية الإستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

ومن جانبها، أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة القليوبية 48541 طالبا، يؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجان عامة، منها لجنة للمكفوفين ولجنة لـ«Stem» في 12 ادارة تعليمية.