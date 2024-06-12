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أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودا مكثفة لحل أزمة القضية الفلسطينية

كتب:

منار مجدي
08:58 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
برنامج هذا الصباح

برنامج هذا الصباح

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي عقد في الأردن مهم للغاية، وشارك فيه عدد من القادة والزعماء، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

مصر تحركت على عدة محاور

وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، أنّ المؤتمر شمل تقدير للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الأزمة، موضحا أنّ مصر تحركت على عدة محاور، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإنساني أو السياسي والقانوني.

وأشار إلى أنّ مصر بذلت جهودا مكثفة من أجل إيجاد توافقات وحلول مقترحة، وشاركت في مؤتمرات واتفاقات عقدت في باريس ولقاءات في القاهرة، كما استقبلت وفودا مختلفة، مشيرا إلى أنّ هذه اللقاءات كان بها تبادل للآراء مع قادة وزعماء العالم من أجل احتواء الأزمة.

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بقلم منار مجدي