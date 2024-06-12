تأجيل أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع لـ16 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، لاتهامه بقتل 3 سيدات لـ16 يوليو المقبل.

وأمرت النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهم المعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، إلى الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاتجار بالبشر وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وإجبار ضحاياه على تناولها قبل قتلهن، وتصوير جريمته بهاتفين محمولين كانا بحوزته يوثق بهما جرائمه، فضلا عن الاتجار بالبشر والخطف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لإحدى السيدات ملقاة بالطريق الصحراوي، ونقلت إلى المشرحة لحين الوقوف على مرتكب الواقعة.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محل الواقعة تم التوصل لهوية المتهم وإلقاء القبض عليه والتحقيق معه، واعترافه بجرائمه التي ارتكبها وأرشد عن الهاتفين المستخدمين في الجريمة، ومثل جريمته في الاستديو العازل للصوت الذي كان يرتكب فيه جريمته، والسيارة التي كان ينقل بها الجثث للتخلص منها.