أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-6-20245 في الأسواق

استقرار كبير شهدته أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-6-2024 في الأسواق، وبورصة الدواجن، علما بأنّ الأسعار تختلف داخل البورصة وأسعار المستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء والبلدي، اليوم الأحد 9-6-2024، وفقا للأسعار المعلنة ببورصة الدواجن، التي تشمل سعر المزرعة، وكذا سعر المستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم، نحو 92 جنيها، بعدما سجلت 93 جنيها تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 102 بدلا من 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 جنيها بدلا من 129 جنيها للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 132 و138 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 113 جنيها في بورصة الدواجن.

سعر الفراخ الأمهات

بلغت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

سجل متوسط سعر البيضة الواحدة اليوم السبت 5 جنيهات.