وزير التعليم يتابع امتحانات الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة من غرفة العمليات

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العملية الامتحانية لطلاب الثانوية العامة في مادة الاقتصاد من داخل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، في اليوم الثاني للامتحانات، الذي بدأ في الـ9 صباحاً ويستمر لمدة ساعة ونصف.

امتحان الاقتصاد الثانوية العامة 2024

وأكد وزير التربية والتعليم، أن كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة يتم متابعتها من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات داخل اللجان، كما أطمئن الوزير على وصول أسئلة الامتحان إلى اللجان.

وبدأ امتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024 في الساعة 9 صباحًا ويستمر لمدة ساعة ونصف، فيما يبدأ امتحان مادة الإحصاء في الساعة الـ11 صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في الساعة 12.30 ظهراً، وذلك وفقا للجداول المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم.