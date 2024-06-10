تحذيرات لأولياء الأمور قبل امتحانات الثانوية العامة.. الضغط قد يؤدي لتوقف القلب

القلق والتوتر من العادات الخاطئة التي تؤثر على طلبة الثانوية العامة، خاصة عند دخولهم الامتحانات، وقد يصل الأمر إلى توقف عضلة القلب وبعدها الوفاة، لذا يجب على أولياء الأمور بث الطمأنينة في نفوس أبنائهم، وعدم قدرتهم على حل الامتحانات جيدًا.

يقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ«الوطن»، إنه يجب توفير بيئة هادئة للأبناء بدون توتر، خاصة وقت امتحانات الثانوية العامة، والابتعاد عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسبب ضغوطًا صعبة على الأبناء وأولياء الأمور، وتكون نتيجة غير مرضية تمامًا.

ضرورة بث الطمأنينة في نفوس الأبناء

وينصح «هندي» أولياء الأمور بضرورة بث الطمأنينة في نفوس أبنائهم، لأن المجموع لا يحدد مستقبل الطالب، فهناك جامعات عديدة تقبل جميع المستويات، لذا لا داعي لبث الخوف والتوتر في نفوسهم، تجنبًا للإصابة بأمراض عديدة، قد تؤدي إلى توقف عضلة القلب.

«كليات القمة» سبب القلق والتوتر

يعد مصطلح كليات القمة، السبب في بث القلق والتوتر في نفوس الطلبة، فالغالبية ترغب في الالتحاق بكليات الطب والهندسة والصيدلة وغير ذلك، ولكن هذا الأمر غير صحيحًا، فأخصائي اجتماعي ناجح أفضل كثيرا من طبيب فاشل، لا يستطع علاج المرضى بشكل صحيح، بحسب «هندي».

توقيت المذاكرة الأنسب

ويحذر «هندي» من الاستيقاظ في وقت مبكر؛ إذ يجب المذاكرة في نفس توقيت الاختبار، حتى تصبح الحواس نشطة، لوجود ارتباط شرطي بين استدعاء المعلومة وتوقيت مذاكرتها، لذا يجب الانتباه لهذا الأمر، مع الابتعاد عن مراجعة كل امتحان بعد انتهائه، تجنبا لبث الخوف في النفوس، فقد يؤثر على مذاكرة المادة التالية.