«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، يتتبع ويرصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان الاقتصاد للثانوية العامة والمتداول عبر جروبات الغش بتليجرام بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

التحقيق في مزاعم تداول الاقتصاد الثانوية العامة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه في حالة التأكّد من صحة الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الاقتصاد عبر تليجرام، سيتمّ التوصل إلى المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش وضبط المسئولين فوراً لتطبيق العقوبات عليهم، وسيكون هناك عقوبات الغش تصل للحرمان من الامتحان من عاميين والحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان الاقتصاد في ثاني يوم في ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وسط إجراءات احترازية ووقائية وتعليمات مشددة بمنع التليفون المحمول.