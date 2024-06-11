كل ما تريد معرفته عن مدارس التعليم والتدريب المزدوج بعد الإعدادية بالإسكندرية

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم على المدارس البديلة للثانوية العامة، والتى ترتبط بسوق العمل، ومن ضمنها «مدارس التعليم والتدريب المزدوج بمحافظة الإسكندرية»، والتي توفر التعليم إلى جانب العمل، وتضمن دخل شهرى للطلاب بالإضافة إلى وظيفة مضمونة بعد التخرج.

ما هو التعليم المزدوج؟

تقول أمل حسان مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»: إن الإقبال كبير على التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهناك عدد كبير من مدارس التعليم والتدريب المزدوج مستعدة لاستقبال طلاب هذا العام فور إعلان تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتعليم والتدريب المزدوج بشتى المحافظات.

مفهوم التعليم والتدريب المزدوج

وأوضحت مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن التعليم والتدريب المزدوج مرتبط بالعمل وتكون الدراسة فيه يومان بالمدرسة و4 أيام بمواقع العمل، ومدة الدراسة فية 3 سنوات، وخلال الصيف يكون التدريب لمدة 6 أيام، ويحصل الطالب على مكافأة شهرية بمجرد بدء التدريب والأجازة السنوية مدتها شهر بالتنسيق بين مسئولى المدرسة والتدريب وولي الأمر، لافتة إلى توفير فرص عمل للمتميزين بعد تخرجهم بالمنشأة التى تدربوا بها، إلى جانب شهادة خبرة بنهاية الثلاث سنوات مع شهادة الدبلوم الفني والذى يتيح للطلاب الالتحاق بالتعليم الجامعي.

المدارس المتاحة في الإسكندرية :