هدوء في شواطئ الإسكندرية ورفع الرايات الخضراء والصفراء (صور)

شهدت شواطئ مدينة الإسكندرية اليوم انخفاضا في الإقبال عليها، بالتزامن مع الأجواء الحارة نظرا لتسجيل درجة الحرارة اليوم 33 درجة مئوية، لذا أعلنت مصايف الإسكندرية رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي نظرا لانخفاض الأمواج، بينما رفعت الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربي كونها ذات واجهات مفتوحة تزيد من معدل الأمواج.

انخفاض نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وأشارت مصايف الإسكندرية إلى أنه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم كانت نسب إشغال شواطئ الإسكندرية ضعيفة، ولم تتجاوز 25% من سعة كل شاطئ.

فرصة زيارة شواطئ الإسكندرية

ويعد الإقبال الضعيف على شواطئ الإسكندرية فرصة لراغبي الاستمتاع بشواطئ الإسكندرية من أجل الذهاب قبل ازدحام عيد الأضحى، على أن يدركوا حقوقهم على الشواطئ وهي كالتالي:

- الإكرامية ممنوعة، وفي حال فرض العامل إكرامية على أي مواطن يجب التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لأخذ الحق سريعا.

- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.