كيف يؤثر الكافيين على صحتك؟.. احذر ظهور هذه الأعراض على اللسان

فور الاستقياظ من النوم، يسارع كثيرون إلى شرب المنبهات من القهوة والشاي وغيرها من أجل الشعور بالطاقة والانتباه، إلا أنّ طبيبًا حذر من خطورة تناول القهوة إذا ظهر عرض على اللسان، مشيرًا إلى الأضرار التي ربما تصيب الشخص نتيجة لذلك.

وقال الدكتور أنيس خلف المختص في الطب الصيني، إنه إذا ظهر على اللسان شقوق كثيرة مع وجود طبقة صفراء سميكة، فذلك قد يدل على وجود خلل في توازن الجسم ويؤدي تناول الكافيين إلى تفاقمه، وهو عبارة عن عدم استفادة الجسم من العناصر المغذية والفيتامينات ما يؤدي إلى الشعور بالأرق والتعب، حسب «سكاي نيوز».

وأشار الدكتور البريطاني لورانس كانينغهام وهو طبيب عامن إلى أنه على الرغم من أنّ القهوة تفاقم عدم استفادة الجسم من العناصر المغذية، وتغير توازن درجة الحموضة في الفم، مما قد يساهم في تكاثر البكتيريا والخميرة ويسبب ظهور طبقة صفراء، إلا أنها ليست السبب الأوحد لاصفرار اللسان، ويجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب.

الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أوضح أنّ زيادة الكافيين بالجسم تعمل على ظهور أعراض ضارة كثيرة تؤثر على الصحة، ويرجع سبب هذا الأمر إلى اختلال التوازن في الجسم والجهاز الهضمي، ومنها تكون طبقة صفراء سميكة على اللسان إضافة إلى الشعور بالحرقان وظهور قرح بيضاء.

الكمية المسموحة لتناول الكافيين

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الكمية المسموحة من تناول الكافيين نحو 3 أكواب أسبوعيًا: «تناول 400 جرام من الكافيين يوم ويوم عادي لو الكباية صغيرة، مش هيسبب خطر يعني مثلًا اشرب قهوة يوم الحد في فنجان صغير، لو يوم التلات شربت هيكون نفس الكوب بكمية 400 جرام»، مؤكدًا أن هذه الكمية للأشخاص العاديين غير المصابين بالأمراض حتى لا تسبب خطرًا على صحتهم.

الممنوعون من تناول الكافيين

وتابع أن هناك عدة فئات ممنوعة من تناول الكافيين وهي «من تظهر عليه هذه العلامات على اللسان، مرضى القولون العصبي، مرضى القلب والحوامل»، لأن تلك الفئات إذا تناولته فهي أكثر عرضة للمخاطر التالية: