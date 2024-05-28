لترطيب الجسم في الصيف.. هل يغنيك الشاي والقهوة عن تناول الماء؟

الشاي والقهوة من أكثر المشروبات شعبية، ويعتقد البعض أنه يمكنهم تناولهما كبديل للماء، بهدف ترطيب الجسم خلال فصل الصيف، خاصة أن جسم الإنسان يحتاج ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يوميًا لترطيبه بشكل كاف، وقد يواجه البعض صعوبة في شرب تلك الكمية، لذا يلجأون إلى شرب كميات من الشاي والقهوة للتعويض.

هل تعوض القهوة والشاي الماء؟

يجيب الدكتور شادي عبد العال خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن»، على سؤال: هل يعوض الشاي والقهوة السوائل التي يجب الحصول عليها يوميًا؟

ويقول عبد العال، إن الشاي والقهوة يمكن أن يسببا أضرارا عند تناولهما لأنهما من مدرات البول، ويعملان على تقليل السوائل في الجسم، وبذلك يفقد الجسم جزء كبير من المياه، وحال شربهما بكميات كبيرة لا ترطب الجسم، بل على العكس تزيد من جفاف السوائل، لذا يجب الاعتماد على الماء للترطيب، وللحفاظ على وظائف الجسم وتعويض السوائل التي يخسرها خلال فترة النهار.

أضرار الإفراط في الشاي والقهوة

فيما يتعلق بالشاي فهو يحتوي على مادة تحد من امتصاص الحديد والفيتامينات والمعادن، كما أن الإفراط في الشاي والقهوة يسبب الإمساك الشديد، واحتمالية الإصابة بالقرحة، كما أنهما يتسببان في القلق والتوتر، والإصابة بمتلازمة الأرق، وزيادة حدوث مضاعفات للالتهابات، والإكثار عن الحد الطبيعي يزيد من خطر إصابة الجهاز الهضمي، كما أنهما يعملان على الإصابة بالجفاف، والشعور المستمر بالعطش، وفقًا لخبير التغذية العلاجية.