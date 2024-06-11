تفشي بيكتيريا E.coli الإشريكية القولونية في بريطانيا.. احذر مسبباتها

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار بيكتيريا E.coli الإشريكية القولونية في بريطانيا، التي يسببها تلوث الطعام والمياه، وزادت الوفيات على مستوى البلدة، بسب شدة الأعراض من القيء والاسهال، مما خلق قلقًا بشأن انتشارها، إذ تتفاوت شدة أعراضها على الصحة.

بيكتيريا E.coli الاشريكية القولونية

الإشريكية القولونية E. coli هي جرثومة تنشأ في الأمعاء والمعدة، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه يصاب بها الشخص إثر عادات عدم النظافة الغذائية، وهي مرض يهدد جميع الفئات العمرية، وأوضح هيو بنينجتون، أستاذ علم الجراثيم الفخري بجامعة أبردين، إنها بيكتيريا سامة نادرة، أصابت 113 شخصًا تتراوح أعمارهم بين عامين و79 عاما في إنجلترا.

أسباب بيكتيريا E.coli الاشريكية القولونية

وأتضح أن السبب وراء تفشي البيكتيريا هي عدم جودة الطعام المطهو، حتى في الأكلات التقليدية من منتجات اللحوم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الوجبات السريعة، بحسب بيان وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA): «عليك أن تتوقع أنه تفشي الحالات مرتبطًا بفساد منتجات الطعام حتى من الألبان والجبن»، بحسب جريدة الديلي ميل البريطانية.

أعراض الاشريكية القولونية

الإشريكية القولونية هي جرثومة تتطلب الوقاية من عدوى الطعام واتخاذ التدابير الوقائية، بحسب ما أوضحت هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة، فإنها تعتبر سلالة من البكتيريا مرتبطة بتلوث الطعام والموارد المائية، وتبدأ مؤشرات وأعراض الإصابة بها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من التعرض للبكتيريا.

وأضافت أخصائي الباطنة، خلال حديثها لـ«الوطن»، وأعراضها هي:

الإسهال الشديد وأحيانًا قد يصل إلى الدموي.

تشنجات المعدة.

القيء.

الحمى.

تقلصات بالمعدة.

الشعور بألم أو وجع عند لمس البطن.

الغثيان الشديد.

وأكدت أنه لا يوجد لقاح للعلاج النهائي إلى الآن، لكن يتم علاج كل أمراض المعدة والأمعاء، من أي مرض له علاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية مع الحذر من تناول الأطعمة والمياه الملوثة، لتجنب انتقال الملوثات للأمعاء.

طرق انتقال العدوى والإصابه بها

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تنتقل عدوى فيروس E.coli الاشريكية القولونية بإحدى الطرق الآتية:

تناول أطعمة ملوثة.

شراب مياه ملوثة.

التعرّض المباشر أو غير المباشر لشخص مصاب بهذه العدوى، عن طريق الاتصال الشخصي.

للحد من خطر الإصابة بالعدوى

علاج بيكتيريا E.coli الاشريكية القولونية: