أسهل طريقة لعمل فطائر الشاي زي الجاهزة.. مش هتاخد دقائق

المخبوزات من الأطعمة المنتشرة والمفضلة للصغار والكبار، وتبدع الأمهات في تحضيرها بوصفات متنوعة، خاصةً في فصل الصيف، إذ يعزف الأطفال عن كثير من الأكلات، لتبدأ حيرة اختيار وصفات جديدة وسهلة لا تحتاج إلى مجهود كبير، لذا نقدم لكِ وصفة سهلة لعمل فطائر الشاي بمكونات بسيطة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على قناة cbc sofra.

مقادير فطائر الشاي

نصف كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

رشة بسيطة ملح أبيض.

1/3 كوب زيت.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب لبن دافئ.

ربع كوب سمسم.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

خطوات عمل فطائر الشاي

- الخطوة الأولى لعمل فطائر الشاي، تبدأ بتخمير الخميرة قبل وضعها في العجينة في نصف كوب ماء دافئ، مع 2 ملعقة سكر، واتركيها حتي تختمر، خلال تلك الأثناء ضعي على الدقيق ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ورشة الملح وقليبهما معًا.

- الخطوة الثانية: قزمي بإضافة الزيت واللبن والماء بالتدريج والتقليب، مع وضع الخميرة وقلبيها وابدئي في عجن العجينة جيدا، حتى يتم الحصول على عجينة لينة، وغطيها بالقليل من الزيت.

الخطوة الثالثة: غطي العجينة وضعيها في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها، ثم قومي بتكوير على شكل كرات، وبعدها اغمسها في خليط العسل والماء، وضعيها في السمسم.

الخطوة الرابعة: سخني الفرن قبل وضع الفطائر، على درجة حرارة 200، وضعيها على صاج أو في صينية حتى يصبح لونها ذهبي، واتركيها تبرد، وقدميها.