مشاركون بمحاضرة «المصري للدراسات الاقتصادية»: فرص تعاون واسعة بين مصر والهند

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية محاضرة ناقشت آفاق التعاون بين مصر والهند في ظل التحديات العالمية بحضور مجموعة من المتخصصين.

تحديات عالمية

وأكّد المتحدثون عمق العلاقات بين مصر والهند، والتي تعود لمئات السنين، وناقشوا التحديات التي تواجهها الدول، مثل الصراعات الجغرافية وتأثير الحروب على الاقتصاد، والتغيرات المناخية والصراعات الدولية.

تعاون وأجندة مشتركة

وأكّد المشاركون وجود العديد من الفرص للتعاون بين مصر والهند، خاصة في مجالات التحول الأخضر والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، داعين إلى وضع أجندة مشتركة للتعاون قائمة على مبادئ محددة، مثل الانحياز متعدد الأطراف وحماية الملكية الفكرية.

وشدد المتحدثون على أنَّ مصر والهند كقوتين إقليميتين كبيرتين، يمكنهما لعب دور هام في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من خبرات الهند في مختلف المجالات، خاصة أنّها حققت نجاحات كبيرة في العديد من الملفات.

مستقبل واعد

توقع الخبراء أن تكون الهند أحد أهم القوى العظمى من دول الجنوب خلال السنوات القادمة، مما يتيح فرصًا واسعة للتعاون مع مصر.