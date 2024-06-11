رئيس لجنة الــ15 المالية: دخول مصر إلى «البريكس» يجعل وجودها أكثر عمقا

أجاب كي سينج رئيس لجنة الــ15 المالية ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، على سؤال «لماذا تعد البريكس مهمة؟»، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى كيانات مثل البريكس كي يقوم بمراقبة الفجوة، لأن البريكس تحتوي على سياسات أكثر توحيداً وتطبيقاً لأساليب التقييم أو المحاسبة داخل الأسواق.

دخول مصر إلى البريكس يجعل وجودها أكثر عمقاً

وقال «سينج »، خلال كلمته أمام ملتقى بنك التنمية الجديدة، والذي تنقله القناة الأولى والفضائية المصرية، إن دخول مصر إلى البريكس يجعل وجودها أكثر عمقاً، مؤكدا على أنها جزء هاماً من العالم وتساعد قدراتها من الوصول، كما أن مصر ترفع صوت الجنوب، وأكد أن البريكس سيصبح حافظ ضمير العالم، إضافة إلى أنه قادر على أن يقوم بالإصلاحات الأكثر في المنظومة المالية.

ماذا ينبغي على السياسات لكي تقلل من مخاطر المالية؟

ورد كي سينج، أيضا على سؤال «ماذا ينبغي على السياسات لكي تقلل من مخاطر المالية؟»، مشيرا إلى أنه يوجد 4 أو 5 نقاط لمحاولة تقليل المخاطر التي تبحث عنها أي سياسة مالية، سواء تشريعية أو أنواع أخرى، مشيرا إلى أن النقطة الرئيسية تتمثل في إتاحة قاعدة البيانات المفتوحة، موضحا أن إتاحها ستقلل من المخاطر غير الحقيقية على سبيل المثال في الأنظمة التشريعية.