«المصري للدراسات الاقتصادية» يناقش تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مائدة مستديرة لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على أرض الواقع، تم خلالها عرض دراسة أعدها المركز بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تناولت بالبحث كل المشاكل التي يواجهها القطاع، والحلول المقترحة، وأهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

حضر اللقاء نخبة متميزة من الخبراء والمعنيين من الجهات الحكومية، وعلى رأسهم باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة.

كما شارك عدد من الشخصيات العامة البارزة ومنهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، والدكتورة هبة حندوسة الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة نداء، ونيفين الطاهرى عضو مجلس النواب، وعدد من ممثلي الجهات المانحة والسفارات، وأدار اللقاء الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وشارك بكلمات افتتاحية كل من ريم السعدي مدير برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليس بيسلن سكرتير ثان ومدير إدارة التعاون البشرى بالاتحاد الأوروبي.

ورصدت الدراسة عددا من المشكلات التى تواجه القطاع، سواء مشكلات عامة يعانى منها الجميع، أو مشكلات قطاعية تخص قطاعات بعينها، وأيضا مشكلات جغرافية تعانى منها عدد من المناطق بعينها.

أهم التجارب الدولية الناجحة

واستعرضت الدراسة عددا من أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بريطانيا، وكوريا الجنوبية وأستراليا، والتي تميَّزت تجاربها بوجود إطار تشريعي مرن دائم التحديث بما يتواءم مع التغيرات السريعة، وهناك تجارب دولية أخرى مثل بلجيكا وجورجيا والتى تميزت بسهولة الإجراءات منذ بداية مرحلة التأسيس وعلى مدار عمر المشروع، وأيضا هناك دول تميزت بتوفير تسهيلات مالية ومميزات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والهند.