وليد كمال يكشف كواليس مشاركة إسعاد يونس في مسرحية ذات والرداء الأحمر

تحدث السيناريست وليد كمال عن عرض مسرحيته ذات والرداء الأحمر، خلال موسم عيد الأضحي، وذلك خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر «القناة الأولى والفضائية المصرية»، قائلا إنّه يقوم بالكتابة للأطفال منذ أكثر من 22 عامًا، وقدم العديد من المسرحيات على المسرح القومي للأطفال.

وأضاف: «المرة الأولى التي أشارك فيها بمسرحية على المسرح القومي للعرائس، المسرح الشهير الذي قدم «الليلة الكبيرة» لصلاح جاهين، وكان بالنسبة لي خيال وحلم، فكتبت مسرحية ذات والرداء الأحمر، بستلهم فيها التراث العالمي المقرب لنا جميعًا».

مشاركة إسعاد يونس في المسرحية

وتابع: «تشارك في المسرحية الفنانة القديرة إسعاد يونس، ومشاركتها كانت حلم بالنسبة لينا، فمخرجة المسرحية اقترحت مشاركة «صاحبة السعادة»، ولما وصلها نص المسرحية فرحبت بالفكرة، ولما قرأت النص قالت «لو هتقدروا تنتظروني أنا هكون معاكم، أنا مرحبة جدًا وعجبني النص جدًا».

الأبطال المشاركين في المسرحية

وتقوم بدور «طمطم» النجمة القديرة هالة فاخر، ومن جيل الشباب النجمة مايان السيد، والنجم سامي مغاوري والفنان عمرو رمزي وتامر فرج».