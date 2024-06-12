«الأرصاد» تكشف مفاجئة بشأن طقس ثاني أيام العيد.. ماذا ينتظر سكان 13 محافظة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مفاجئة سارة للمواطنين بشأن طقس يوم الاثنين المقبل ثاني أيام عيد الأضحي، إذ نشهد انكسار الموجة الشديدة الحرارة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة من شمال البلاد حتى مصر الوسطى.

انكسار الموجة الحارة في طقس ثاني أيام العيد

وأوضحت الأرصاد في تقرير لها، انكسار الموجة الشديدة الحرارة بداية من طقس ثاني أيام العيد يوم الاثنين المقبل على 13 محافظة، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بين 3 و4 درجات عن الدرجات المسجلة يوم الوقفة وأول أيام العيد، وذلك على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشرقية والغربية ومدن القناة والقاهرة الكبري.

درجات الحرارة الأحد أول أيام العيد

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين ثاني أيام العيد

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية.