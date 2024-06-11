«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء.. استمرار الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، موضحة أنه يسود غدًا الأربعاء طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتصل درجات الحرارة العظمى إلى 39 درجة على القاهرة الكبرى، وتتخطى هذا الرقم بمناطق أخرى.

حالة الطقس غدا الأربعاء

ويسود غدًا طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، أما خلال الليل فيكون معتدلًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تتوقع أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وتسجل درجات الحرارة غدا 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و40 درجة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وترتفع عن هذا الحد لتصل إلى 42 درجة على جنوب الصعيد، وتأتي العظمى والصغرى غدًا الأربعاء وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.