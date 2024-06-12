الأرصاد تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم: العظمى تسجل 39 على القاهرة

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة ما بين 2 إلى 3 درجات على مدن القناة والقاهرة الكبرى، والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولًا إلى منطقة مصر الوسطى، وفقًا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد في بيان لها حالة الطقس اليوم، مبينة أنَّه شديد الحرارة على القاهرة ومدن القناة، وطقس حار على السواحل الشمالية شرقية وغربية، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة القاهرة ومدن القناة والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة والدلتا

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء على القاهرة ومحافظات الدلتا ومدن القناة، فجاءت كما يلي:

القاهرة: الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 40 الصغرى 22.

بنها: العظمى 38 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 37 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 39 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 37 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 38 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 40 الصغرى 22.

السويس: العظمى 39 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 34 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 31 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 31 الصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 32 الصغرى 18.