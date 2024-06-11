حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ذروة الموجة الحارة في وقفة عرفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بدءا من غد الأربعاء 12 يونيو وحتى الاثنين 17 يونيو، مشيرة إلى تأثر البلاد بالموجة الحارة على أغلب الأنحاء، تكون ذروتها من الخميس حتى السبت وقفة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه بالإضافة إلى الموجة الحارة الشديدة، فإنه تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه يسود خلال تلك الفترة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلاً على أغلب الأنحاء، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن سبب الموجة الحارة هو تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيارات هوائية هابطة، حيث تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسًا، ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوي سطحي يعمل على رفع درجة الحرارة.

ولم تحدد الأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة الحارة، مشيرة إلى أنها تمتد لفترة طويلة، كما نصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 46 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 48 والصغرى 32 درجة مئوية.