تفاصيل المصروفات الدراسية للمصرين بتركيا.. وشروط الحصول على فيزا في أنقرة

تستعد الجامعات خارج مصر لاستقبال الدارسين المصريين، ما يدفع الكثير منه إلى البحث عن تفاصيل المصروفات الدراسية للمصرين بتركيا، وشروط الحصول على فيزا دراسية في أنقرة.

شروط الدراسة في تركيا للمصريين

ووفقًا لآخر تحديث في 2023، تعتبر شروط الدراسة في تركيا للمصريين بسيطة وسهلة للغاية، فالتقديم للجامعات الخاصة لا تتطلب سوى الشهادة الثانوية، أو كشف درجات مترجم ومصدق من وزارة الخارجية المصرية.

أمّا القبول في الجامعات التركية الحكومية، فيجب أنّ يكون الطالب حاصلا على معدل أعلى من 50% من اختبار «السات»، وأن يكون معدل قبوله أعلى من 80%، مع تقديم صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

تكلفة الدراسة في تركيا

وعن تكلفة الدراسة في تركيا، فقد تختلف في الجامعات الحكومية عن غيرها من الخاصة، فمثلا في الجامعات الحكومية تتراوح ما بين 300 إلى 4000 دولار سنويًا، وفي الجامعات الخاصة ما بين 2500 إلى 20 ألف دولار سنويًا، وفقًا لما هو معلن في 2023.

شروط الحصول على فيزا الدراسة في تركيا

-الحصول على القبول في أحد جامعات تركيا سواء حكومية أو خاصة.

- الحصول على حجز موعد في السفارة، للتقديم طلب الحصول على الفيزا.

- صور جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.

- شهادات التخرج من الثانوية موثقة من الإدارة التعليمية ووزارة الخارجية حتى يتم قبولها.

شروط قبول الدراسة في تركيا

وعن شروط القبول للدراسة في تركيا، يمكن متابعة المنح الدراسية المعروضة من الجامعات التركية للتقديم فيها، إذا كانت الجامعة حكومية، فيجب أن تكون حاصل على 50% أو أعلى في اختبار «السات»، ومعدل قبول 80% أو أعلى.

وإذا كانت الجامعة خاصة، فكل ما يطلب من الطالب شهادة الثانوية، أو كشف درجات مترجم ومصدق من وزارة الخارجية المصرية.