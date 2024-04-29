«التضامن»: دعم المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات بأكثر من 73 مليون جنيه

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة داخل الجامعات المصرية خلال الفترة من يونيو 2021، حتى أبريل الجاري، قدمه الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، من خلال عمل 32 وحدة داخل 30 جامعة حكومية وخاصة، موضحا دعم نحو 33 ألف طالب بأكثر من 73 مليون جنيه في مختلف الجامعات.

وتنفذ الأنشطة والمشروعات بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة منها بنك ناصر الاجتماعي، الهلال الأحمر المصري، الجمعية الشرعية، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، جمعية الأورمان، الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية وتأتى فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات بشأن إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي.

نشر الوعي

وأوضح التقرير أنّه خلال الفترة من يونيو 2021 إلى أبريل 2024 تمّ تنفيذ 3130 نشاطاً بإجمالي 258 ألفًا و450 مستفيدًا من الطلاب والعاملين في إطار خطة عمل متكاملة استهدفت تفعيل برنامج شامل يتضمن الحماية الاجتماعية والتوعية، ففي مجال التوعية وبناء الإنسان نفذت الوحدات 968 نشاطا، استفاد منه 93 ألفًا و917 مستفيدًا، واستهدفت الأنشطة عدد من المحاور منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة مثل مواجهة الشائعات والعنف الأسري ونشر الوعي بالمخاطر النفسية والصحية لبعض القضايا النفسية والاجتماعي.

الأسر الأولى بالرعاية

ودفعت الوحدات المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين ماديا، وبلغت قيمة الدعم المقدم في المرحلة الأولى 896 ألف جنيه بإجمالي عدد طلاب 1496 بـ27 جامعة، بينما بلغت قيمة المرحلة الثانية 20 مليون جنيه بإجمالي عدد طلاب 15692 في 23 جامعة، وبلغت قيمة المصروفات الدراسية للمرحلة الثالثة 53 مليون جنيه بإجمالي عدد طلاب 17188، وذلك حتى يونيو 2023، ولقد أعطت الوحدات أولوياتها للطلاب من الأسر الأولى بالرعاية ، وطلاب من ذوى الإعاقة ويأتى دعم وحدات التضامن الاجتماعي بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعي وخروجهم لسوق العمل.

كما أطلقت وحدات التضامن الاجتماعى العديد من الأنشطة على مستوى كافة الوحدات، لرفع الوعي المجتمعي فى العديد من القضايا المختلفة منها حملات العنف ضد المرأة والأمية الفكرية والمواطنة والانتماء ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وانطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحت عنوان «عقلك فين» للتوعية والتصدى للشائعات بأنواعها المختلفة بين الشباب.

وأوضح التقرير أنّ وحدات التضامن الاجتماعي كرست ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها برامج تمكين اقتصادي للطلاب شملت 1380 نشاطاً لإجمالي 91721 مستفيدا، تضمنت عددًا من المحاور من أهمها دعم الطلاب المتعثرين ماديًا، والدعم الإيجابي ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسياً من خلال منح الفائقين، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوي الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية لازمة وأجهزة تعويضية وغيرها.