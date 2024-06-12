السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10 يونيو حتى 28 من نفس الشهر.

وأشارت السكة الحديد في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن التعديلات جاءت على النحو التالي:

- يتم إلغاء قطارات أرقام 1942 – 1952 – 1954 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان، وذلك يوم 13/ 6/ 2024 فقط، كما يتم إلغاء قطارات 1943 – 1953 – 1955 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة وذلك يوم 14/ 6/ 2024 فقط.

- يتم إلغاء تشغيل قطارى 1946 VIP القاهرة/ أسوان والمقرر له يوم 14/ 6/2024، كما يتم إلغاء قطار 1947 VIP والمقرر له يوم 20/ 6/ 2024.

- يتم تشغيل قطار 2247 ثالثة تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 21/6/2024 فقط بدلًا من يوم 20/ 6/ 2024 حيث يقوم الساعة 09:45 مساءًا من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10:05 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار 2249 ثالثة تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 21/6/2024 فقط بدلًا من يوم 20/ 6/ 2024 حيث يقوم الساعة 05:40 مساءًا من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحًا.

- يتم امتداد مسير قطار 2040 تالجو القاهرة/ الأقصر إلى محطة أسوان يوم 14/ 6/ 2024 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:40 مساءًا ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 صباحًا.

- تشغيل قطار 2041 تالجو الأقصر/ القاهرة من محطة أسوان يوم 15/ 6/ 2024 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

- يتم تعديل تركيب قطارى 1940/ 1941 بعدد 12 عربة ثانية مكيفة VIP وبنفس جدوله وأيام تشغيله المقررة سابقًا.

- يتم تشغيل قطار 1946 مكيف القاهرة/ أسوان يوم 13/ 6/ 2024 فقط بتركيب 8 عربات ثانية مكيفة إسباني + 5 عربات ثانية مكيفة روسى حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار 1947 مكيف أسوان/ القاهرة يوم 14/ 6/ 2024 فقط بتركيب 8 عربات ثانية مكيفة + 5 عربات ثانية مكيفة روسي حيث يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 03:40 صباحًا.

- يتم تعديل تشغيل قطار 1946 مكيف القاهرة/ أسوان يوم 15/ 6/ 2024 فقط بتركيب 8 عربات ثانية مكيفة إسباني حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:00 مساء ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- يتم تعديل تشغيل قطار 1947 مكيف أسوان/ القاهرة يوم 16/ 6/ 2024 فقط بتركيب 8 عربات ثانية مكيفة إسباني حيث يقوم من أسوان الساعة 07:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 07:15 مساءًا على أن يتم تشغيل كافة القطارات الاضافية خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك طبقا لما تم نشره سابقًا على الصفحة الرسمة للهيئة.