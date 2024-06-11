مواعيد قطارات الصعيد خلال عيد الأضحى المبارك 2024

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد قطارات الصعيد خلال عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه تم تشغيل عدد من القطارات الإضافية على الخطوط لخدمة حركة تنقل الركاب، وزيادة منافذ بيع التذاكر لمواجهة الازدحام.

مواعيد قطارات الصعيد

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات الصعيد، وهي كالآتي:

قطار رقم 988 ثالثة مكيفة

- يقوم من القاهرة الساعة 19:10

- يصل إلى الجيزة الساعة 19:35

- يصل إلى بني سويف الساعة 20:54

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 22:25

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 00:15

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 1:40

- يصل إلى محطة جرجا الساعة 2:05

- يصل إلى محطة نجع حمادي الساعة 3:00

- يصل إلى محطة قنا الساعة 3:50

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 4:50

- يصل إلى محطة إسنا الساعة 5:32

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 7:05

- يصل إلى محطة دراو الساعة 7:18

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 7:50

قطار رقم 84 نوم

- يقوم من القاهرة الساعة 19:20

- يصل إلى الجيزة الساعة 19:50

- يصل إلى أسيوط الساعة 00:45

- يصل إلى قنا الساعة 4:10

- يصل إلى الأقصر الساعة 5:15

- يصل إلى إدفو الساعة 6:50

- يصل إلى أسوان الساعة 8:15

قطار رقم 196 ثالثة مكيفة

- يقوم من القاهرة الساعة 19:35

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 20:00

- يصل إلى محطة الحوامدية: 20:40

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 21:15

- يصل إلى محطة الفيوم 22:00

قطار رقم 86 نوم

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:45

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 20:15

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 1:05

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 2:40

- يصل إلى محطة نجع حمادي الساعة 4:00

- يصل إلى محطة قنا الساعة 4:55

- يصل إلى محطة قوص الساعة 5:30

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 6:10

- يصل إلى محطة إسنا الساعة 6:54

- يصل إلى محطة إدفو الساعة 7:43

- يصل إلى محطة كلابشة الساعة 8:22

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 8:40