سبب وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو.. «مرض مؤلم أنهى حياته بمطلع شبابه»

رحلة طويلة ومؤلمة من المرض، رقد على إثرها يتلقى العلاج بسرير أحد المستشفيات، إلا أنّ جسده لم يمهله الفرصة ليودع أصدقائه وأسرته الذين رحل عنهم قبل ساعات قليلة، ليُخيم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد صراع طويل مع المرض.

سبب وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو

وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو أصابت الوسط الفني بالصدمة، خاصة وأنّ «أمير» كان مستمرًا في عمله في التأليف الموسيقي حتى تدهورت حالته في الأيام الأخيرة، فهو ملحن موسيقى أفلام ذو خبرة، ومنتج موسيقى، ومهندس صوت يتمتع بتاريخ حافل من العمل في صناعة الموسيقى لأكثر من 20 عامًا، وأّلف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، وعمل كمهندس صوت للعديد من الأغاني للسوبر ستارز والمطربين العالميين.

وبحسب ما كشف أصدقاؤه وأسرته عبر حساباتهم الشخصية على فيس بوك، كان سبب وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو هو معاناته من سرطان العظام، وتدهور حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، حتى أنّه قبل وفاته؛ حاوطته دعوات الأصدقاء والمتابعين مُتمنين له الشفاء العاجل، حتى تحولت بين عشية وضحاها إلى دعوات بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن مرض المؤلف الموسيقي أمير جادو

ويقول الدكتور محمود عبدالله، استشاري العظام، إنّ سرطان العظام هو نوع من السرطانات يُصيب العظام ويؤثر بشكل شائع على الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين، وله 3 أنواع هي:

- الساركوما العظمية: وهو النوع الأكثر شيوعًا من ساركوما العظام، يصيب عادةً الأطفال والمراهقين.

- الساركوما الغضروفية: وعادةً ما يُصاب المرء بالساركومة الغضروفية في الحوض والساقين أو الذراعين في البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

- ساركوما إيوينغ: وتَنشأ أورام ساركومة إيوينغ في الحوض أو الساقين أو الذراعين في الأطفال والشباب.

أعراض سرطان العظام

وتختلف أعراض سرطان العظام اعتمادًا على موقع الورم وحجمه ونوعه، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

- ألم: هو أكثر الأعراض شيوعًا، ويكون عادةً ألمًا مستمرًا أو متزايدًا في منطقة الورم، وقد يزداد سوءًا في الليل أو عند ممارسة النشاط.

- التورم: قد تلاحظ تورمًا في المنطقة المحيطة بالورم، خاصة في الساقين أو الذراعين.

- ضعف العظام: قد تصبح العظام أضعف، مما يجعلها أكثر عرضة للكسر، حتى مع إصابات طفيفة.

- الإرهاق: قد تشعر بالتعب الشديد دون سبب واضح.

- فقدان الوزن غير المبرر أو المُتعمد.

وبحسب استشاري العظام، لا يُعرف السبب الدقيق للإصابة بساركوما العظام، إلا أنّ هناك بعض العوامل التي قد تعمل على زيادة خطر الإصابة مثل: «التعرض للإشعاع، بعض العوامل الوراثية، بعض الحالات الطبية، مثل متلازمة روثموند- تومسون»، ويمكن أن يتضمن الجراحة لإزالة الورم، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، والعلاج المناعي.