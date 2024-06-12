راسل كرو: غير مرتاح لتقديم جزء ثان من «Gladiator»

كشف النجم راسل كرو عن عدم ارتياحه وأنه غير مرحب بفكرة تقديم جزء ثان من فيلم «Gladiator» للمخرج ريدلي سكوت، والذي قام ببطولته عام 2000، ولن يظهر «كرو» في الفيلم الجديد المقرر طرحه في نوفمبر المقبل، حيث إنه الشخصية التي يجسدها ماتت في أحداث الجزء الأول من الفيلم، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

قال الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، راسل كرو، «أنا غير مرتاح بعض الشيء لحقيقة أنهم يصنعون فيلمًا آخر، لأنني بالطبع ميت وليس لدي أي رأي فيما سيتم إنجازه، لكن بعض الأشياء التي سمعتها أعجبني»، متابعا: «لكن لا أستطيع أن أقول أي شيء، هذا ليس مكاني، أنا على عمق ستة أقدام تحت الأرض، لذلك سنرى كيف سيكون الأمر»، وذلك في إشارة إلى أن الشخصية التي جسدها في الجزء الأول ماتت خلال الأحداث ولم تكون متواجدة في الجزء الثاني.

راسل كرو: Gladiator فتح لي الكثير من الأبواب

لعب كرو دور الجنرال الروماني مكسيموس في فيلم Gladiator عام 2000، الذي أخرجه ريدلي سكوت أيضًا، وتدور الأحداث حول «مكسيموس» الذي يسعى للانتقام من الإمبراطور الفاسد الذي قتل عائلته وأرسله إلى العبودية.

وعن علاقته بالفيلم، قال كرو: «أتذكر عمري عندما صنعت هذا الفيلم وكل الأشياء التي جاءت بعده، والأبواب التي فتحها لي هذا الفيلم بالذات، ولأكون صادقًا تمامًا هناك بالتأكيد مسحة من الكآبة، ومسحة من الغيرة لعد مشاركتي في الجزء الجديد».