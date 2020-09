بعد أكثر من شهر.. أرباح فيلم راسل كرو أقل من تكاليف إنتاجه بسبب كورونا

على الرغم من عرض فيلم Unhinged للمثل راسل كرو، منذ أكثر من شهر، تحديدا يوم 21 أغسطس الماضي، لم يحقق الكثير من الأرباح بسبب تأثير "كورونا" على صناعة السينما.

ووصلت إيرادات الفيلم 31 مليون دولار بينما تكلفة إنتاجه 33 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

ولم يحقق Unhinged في الأسبوع الجاري داخل أمريكا سوى 601 ألف دولار، وتقييم الفيلم على IMDB، 6.2 من 10.

عرض الفيلم في دول مختلفة بينها أمريكا، كندا، فرنسا، البرتغال، سلوفاكيا وإيطاليا وغيرها.

فيلم Unhinged من إخراج ديريك بورتي، وتأليف كارل إلسورث، ويشارك في البطولة كل من جيمي سيمبسون، جابرييل بيتمان.

وبطل الفيلم راسل كرو، ممثل ومنتج ولد عام 1964، وترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 3 مرات أوسكار وحصدها مرة عن دوره في فيلم المصارع، وترشح لجائزة جولدن جلوب 6 مرات، ولبافتا 3 مرات.

يذكر أن راسل كرو شارك عام 2019 في بفيلم True History of the Kelly Gang، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل The Loudest Voice.