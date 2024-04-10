حكم قضاء صلاة العيد في البيت وكيفية أدائها

يخرج المسلمون بالآلاف إلى الشوارع لأداء صلاة عيد الفطر كل عام، خاصة وأنها من السنن المستحبة، ولها فضل كبير وثواب عظيم، إلا أن البعض قد تفوته الصلاة ولا يعلم حكم قضاء صلاة العيد في البيت، وهو ما يوضحه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

حكم قضاء صلاة العيد في البيت

وقال الدكتور علي جمعة في حديثه عن حكم قضاء صلاة العيد في البيت، إنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي رضي الله عنهما لما رُوِيَ عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّر فيهما ؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرُ إن شاء صلاها وحده، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى.

كيفية قضاء صلاة العيد

وأضاف علي جمعة، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن قضاء صلاة العيد في البيت، أنه يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصلّي 4 ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه الطبراني.

وتابع الشيخ علي جمعة، في قضاء صلاة العيد، إن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوع وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلَّم الإمام قام فصلى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير.