الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا، بالتزامن مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، في إطار متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس.

وكشفت بيانات الجهاز، اليوم الثلاثاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 990 مليون دولار خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 658 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر للأردن

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2023.

1-أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022

183.6 مليون دولار استثمارات مصر بالأردن

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022

وفي سياق آخر فقد سجل عدد سكان مصر 106.4 مليون نسمة يونيه 2024، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.4 مليون نسمة عن نفس الفترة .

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأدرن طبقاً لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .