محافظة الشرقية: رفع 19 ألفا و800 طن قمامة من مراكز الزقازيق وبلبيس وأبو كبير

وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية رفعت 19 ألفا و800 طن قمامة ومخلفات خلال شهر مايو الماضي من مراكز الزقازيق وبلبيس وأبوكبير وحي ثان الزقازيق، بواقع 990 نقلة إضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.

رفع 19 ألفا و800 طن قمامة

وأوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 19 ألفا و800 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 990 نقلة خلال شهر مايو الماضي، حيث تم رفع 3280 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز ابوكبير بواقع 164 نقلة بالإضافة لرفع 6080 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق، بواقع 304 نقلات فضلاً عن رفع 2380 طن قمامة ومخلفات مباني من المقلب العمومي بمركز بلبيس بواقع 119 نقلة، كما تم رفع 7500 طن رمال لفرد وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة بواقع 375 نقلة، وذلك باستخدام 10سيارات تريلا – نقل – قلاب و2 لودر.

رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن

وفي السياق نفسه شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة إضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.