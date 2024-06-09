كوريا الجنوبية ترصد 330 بالون قمامة أطلقتها «بيونج يانج» خلال 24 ساعة

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم، إنّ الجيش رصد عشرات البالونات التي تحمل قمامة، والتي أطلقتها كوريا الشمالية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية «كيه بي إس»، في نسختها الإنجليزية، رصد 330 بالونا، أمس، وحتى الـ10 صباح اليوم، مشيرة إلى أنّه لا توجد بالونات حاليًا في الجو.

نفايات يضمها البالون

وأضافت الهيئة أنّه تمّ سقوط 80 بالونًا في كوريا الجنوبية، موضحة أنّها تحتوي على نفايات مثل الأوراق والأكياس البلاستيكية، لكنها لا تحتوي على مواد خطرة.

اتخاذ خطوات من أجل السلامة

وأكدت أنّها تتخذ خطوات من أجل السلامة العامة في أثناء تبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الداخلية، وحثّت أي شخص يعثر على مثل هذه البالونات على عدم لمسها، وإبلاغ أقرب قاعدة عسكرية أو مركز شرطة.