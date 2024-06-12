دعاء يوم عرفة.. يباهي الله فيه الملائكة بعباده

دعاء يوم عرفة من بين العبادات المستحبة وأكثرها استجابة التي تحدث في أعظم أيام السنة، يُعَدُّ هذا اليوم من الأيام المباركة التي يتوجه فيها المسلمون بالدعاء والعبادة، وخاصة أولئك الذين يؤدون مناسك الحج، حيث يقفون على صعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب، ويُستحب أن يستغل المسلمون هذا اليوم في التضرع إلى الله تعالى.

دعاء يوم عرفة

يوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله فيه دين الإسلام وأتمت فيه النعمة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، وفيه يباهي الله الملائكة بأهل عرفات فيقول تعالى «انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين»، ويستحب فيه الدعاء.

ومن فضائل يوم عرفة أن الدعاء فيه مستجاب ففي يوم عرفة قال رسول الله ﷺ: «ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة» رواه مسلم.

أفضل الدعاء في يوم عرفة

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء في يوم عرفة، وذكر أن أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، فقال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، رواه الترمذي.

يستحب للمسلمين أن يكثروا من الدعاء في هذا اليوم العظيم، سواء كانوا في الحج أو في أماكنهم، يُنصح أن يتضرعوا إلى الله بطلب المغفرة والرحمة، وأن يسألوه الخير في الدنيا والآخرة، يمكن للمسلمين الدعاء بأي صيغة يحبونها، كما يمكنهم استخدام الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء» رواه مسلم.

- «اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

- "اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم."

- "اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم."

أهمية الدعاء في يوم عرفة

الدعاء في يوم عرفة له أهمية خاصة، فهو يوم تُفتح فيه أبواب الرحمة ويُستجاب فيه الدعاء، يحرص المسلمون على الاستفادة من هذا اليوم بالتوجه إلى الله بكل خشوع وإخلاص، ويُعَدُّ الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج، ولا يتم الحج بدونه، لذا فإن الدعاء في هذا الموقف العظيم له تأثير كبير على نفسية الحاج وروحه.

نصائح للدعاء في يوم عرفة

- النية الصادقة: يجب أن تكون نية الدعاء خالصة لله تعالى، وأن يبتعد المسلم عن الرياء أو السعي وراء مصالح دنيوية ضيقة.

- التضرع والتذلل: ينبغي أن يكون الدعاء بتضرع وتذلل، مع الشعور بالحاجة والافتقار إلى الله.

- التوبة والاستغفار: يُستحب أن يبدأ المسلم دعاءه بالتوبة والاستغفار عن الذنوب والخطايا.

- الصبر والاستمرارية: يجب على المسلم أن يصبر ويستمر في الدعاء، وألا ييأس من رحمة الله حتى وإن لم يُستجب له فوراً.