أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين

يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين، ويسبق عيد الأضحى المبارك ويقف فيه الحجاج على جبل عرفات، ويعد هذا هو الركن الأعظم في الحج، ويشتهر اليوم بـ أدعية يوم عرفة، إذ يُعتبر فرصة عظيمة للدعاء والابتهال إلى الله، حيث تتجلى فيه مظاهر الرحمة والمغفرة.

أدعية يوم عرفة

أدعية يوم عرفة لها فضل كبير، إذ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، وفي هذا اليوم، يُستجاب الدعاء وتتضاعف الحسنات وتُمحى السيئات؛ لذا يحرص المسلمون على استغلاله بالدعاء والإلحاح في طلب الحاجات والمغفرة من الله.

صيام يوم عرفة ومغفرة الذنوب

وأوضحت دار الافتاء، أن فضل أدعية يوم عرفة يشمل الحجاج وغير الحجاج، فبينما يقف الحجاج في عرفة متوجهين إلى الله بالدعاء والتضرع، يشاركهم المسلمون في جميع أنحاء العالم هذا الأجر العظيم بالدعاء والصيام والعبادات، ويعتبر الصيام في هذا اليوم مكفرا للسنة الماضية والمقبلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم عرفة هو يوم مبارك يتجلى فيه فضل الدعاء، إذ يفتح الله فيه أبواب السماء لاستقبال دعوات عباده، ويستغل المسلمون هذا اليوم بالتوجه إلى الله بالدعاء والاستغفار، راجين رحمته ومغفرته ورضاه، فينبغي للمسلم أن يكثر في هذا اليوم المبارك من الدعاء.

صيغ أدعية يوم عرفة المستحبة

ومن أدعية يوم عرفة المستحبة: اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ.

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك، ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك، ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا».

«اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي؛ فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ».

«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».