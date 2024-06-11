كيف نستقبل يوم عرفة؟.. عالم أزهري يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يتعلق بكيفية استقبال يوم عرفة.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «أولا رب الأسرة عليه لازم يشحذ الهمم ويقول فضائل يوم عرفة، إحنا بيغيب علينا الفضائل، علمنا الناس المسائل وتركنا الفضائل، فاختلفنا فقهيا».

وأضاف: «بعد ما أسمع أحاديث الفضائل تحدث لى قفزة إيمانية، فان كنت أقرأ جزءا واحدا من القرآن علّي بقراءة عشرة أجزاء، وأعزل نفسي، ولا أختلط بأي أمر يخرجني عن حالتي مع الله، ولا خروج للشارع ولا الجلوس في المقاهي».

يذكر أن قناة «الناس» أعلنت أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان «يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين».