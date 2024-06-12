«متحدث الصحة» يكشف تفاصيل نجاح العمليات الجراحية الأخيرة ضمن «قوائم الانتظار»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، إنَّ جزءًا كبيرًا من نجاح مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، يرجع إلى تطبيق الرقمنة والميكنة، فبمجرد توقيع الكشف الطبي على المريض يتم إدخال التشخيص إلكترونيًا على المنظومة وتلقائيًا يتم تحويل ملف المريض إلكترونيا إلى الغرفة المركزية لقوائم الإنتظار، ووفقا لقاعدة بيانات واضحة يجري فحص السعة الاستيعابية للمستشفيات وتوفير مكان للمريض وفقا للأسرة المتاحة في أقرب وقت، كل هذه العملية تتم «مميكنة».

«عبد الغفار»: لدينا تغطية جيدة من الأجهزة الطبية والتجهيزات

وأضاف «عبد الغفار»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»: «ليس لدينا أية مشكلة في المعدات بل لدينا تغطية جيدة من الأجهزة الطبية والتجهيزات ولكن المشكلة في المستلزمات، وأدرنا مشكلة العملة الصعبة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري الذي وضع المنظومة الصحية على رأس أولويات توفير النقد الأجنبي مثله في ذلك مثل الأغذية والسلع الاستراتيجية «الصحة والعلاج زي الأكل والشرب»، كما أعدنا توزيع واستغلال ما هو متوفر داخل الدولة، وكانت الأولوية للعمليات الأكثر تهديدًا لصحة المواطن.

وأوضح أنه للتواصل مع المسؤولين عن المبادرة، فالرقم هو: 15300، وهو الرقم الخاص بـ المبادرة وكل من يحتاج لاستفسار أو لديه تحديات نتعامل معه بشكل مباشر.