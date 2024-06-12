%24 انخفاضا في نسبة العاملين الأجانب الوافدين إلى مصر خلال عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاعات الحكومي والقطاع العام والأعمال العام خلال عام 2023، مؤكدا أن بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعات الثلاثة الحكومي و العام و الأعمال العام، بلغ 978 أجنبيا منهم 888 ذكور بنسبة 90.8%، و90 إناثا بنسبة 9.2% عام 2023 مقابل 1297 أجنبيا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.6%.

نسبة العاملين الوافدين من الدول الأوروبية

رصد التقرير، فيما يخص تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام خلال الفترة 2019 - 2023، موضحا أن العاملين الوافدين من الدول الأوروبية يمثلون العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعات الحكومي والقطاع العام و الأعمال العام عـام 2023 حـيث بلغ 474 أجنبيا بنسبة 48.5%، تليهـا الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبي بنسبة 22.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا، وغيرها الأقل في الأعداد حيث بلغ عددهم 19 أجنبيا فـقط بنسبة 1.9%.

فئات العمالة الأجنبية الوافدة لمصر

وأوضح التقرير أن العمالة الأجنبية، من المتخصصين في المهن، يمثلون العدد الأكبر، من فئات العمالة الأجنبية الوافدة لمصر خلال عام 2023، حيث بلغ عدد أصحاب المهن، 521 بنسبة 53.3%، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 بنسبة 29.4%، يليهم فئة العمالة من مشغلي الماكينات وعمال الإنتاج وبلغ عددهم 111 أجنبيا، يمثلون 11.3% من إجمالي عدد الأجانب.

وبلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 695 أجنبي بنسبة 71.1%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 بنسبة 28.9% عام 2023.