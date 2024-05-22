«مكافحة الإدمان»: نسبة التعاطي بين موظفي القطاع الحكومي انخفضت إلى 1%

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم بدء حملات الكشف على تعاطي المخدرات في 2019 واكتشفنا أرقاما مخيفة، وحينها لم يكن هناك ردع تشريعي على الاطلاق للمخالفين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون الحالي لفصل الموظف متعاطي المخدرات صدر بعد 3 سنوات من بداية تنفيذ حملات الكشف عن متعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأردف، أنه مع استمرارية الحملات كان هناك إصرار من الموظفين على تعاطي المخدرات، ولكن بعد صدور القانون في 2021، انخفضت نسبة تعاطي المخدرات لموظفي القطاع الحكومي من 8% إلى 1%.

وأشار إلى أنه بعد تطبيق القانون، يحق للموظف أن يبادر من تلقاء نفسه بطلب المعالجة مجانا وفي سرية تامة،، أما إذا تم توقيع الكشف المفاجئ عليه سيتم اتخاذ الإجراء المباشر طبقا للقانون وهو الوقف عن العمل.

وواصل: منحنا فرصة كافية لجميع الموظفين للعلاج من تعاطي المخدرات قبل تطبيق قانون شغل الوظائف، وعلى موظف يعاني من الإدمان ويتعاطى المخدرات أن يتصل بالخط الساخن 16023 وسيتلقى العلاج في سرية تامة، وليس من المنطقي استثناء الموظف متعاطي المخدرات من السابقة الأولى.