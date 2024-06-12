رئيس اتحاد المواي تاي: مصر حصدت 4 ميداليات عالمية في اللعبة باليونان
كتب:
منتصر سليمان
12:57 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
المنتخب المصري للمواي تاي يحصد 4 ميداليات متنوعة ببطولة العالم
قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إنّ أبناء وبنات مصر حصلوا على ميدالية ذهبية و3 برونزيات في بطولة العالم للكبار التي أُقيمت في الفترة من 31 مايو حتى 10 يوليو باليونان، موضحا أنّ الميدالية الذهبية حصلت عليها اللاعبة شهد مصطفى خلال منافسات المواي تاي.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ اللاعب أحمد فيصل حصل على برونزية وزن 51 كيلو، بينما اللاعب أحمد ناصف نال برونزية وزن 91 كيلو، أما اللاعبة مي خالد حصلت على برونزية وزن 75 كيلو.