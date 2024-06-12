رئيس اتحاد المواي تاي: مصر حصدت 4 ميداليات عالمية في اللعبة باليونان

قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إنّ أبناء وبنات مصر ‏حصلوا على ميدالية ذهبية و3 برونزيات في بطولة العالم للكبار التي أُقيمت ‏في الفترة من 31 مايو حتى 10 يوليو باليونان، موضحا أنّ الميدالية الذهبية ‏حصلت عليها اللاعبة شهد مصطفى خلال منافسات المواي تاي.‏

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية ‏المصرية، أنّ اللاعب أحمد فيصل حصل على برونزية وزن 51 كيلو، بينما ‏اللاعب أحمد ناصف نال برونزية وزن 91 كيلو، أما اللاعبة مي خالد حصلت ‏على برونزية وزن 75 كيلو.‏