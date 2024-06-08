منتخب مصر يتوج بـ14 ميدالية في بطولة العالم لليزر رن بالصين

حقق أبطال المنتخب المصري للخماسي الحديث، 14 ميدالية لبعثة مصر حتى الآن ببطولة العالم لليزر- رن، المقامة حاليا في الصين، خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، بمشاركة 550 لاعبا، يمثلون 24 دولة، ويتنافسون في المراحل العمرية من 9 سنوات حتى الماسترز +70.

«المهوجي» رئيسا للبعثة وهشام سليمان مديرا فنيا

وبترأس بعثة المنتخب المصري لـ الخماسي الحديث، اللواء حازم الدمهوجي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، ويقود اللاعبين فنيا هشام سليمان للجري، وإبراهيم سكر للرماية، والاداريين عمر نجدي وصفاء بهاء.

وقال بيان صادر عن الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إن أبطال مصر توجوا بـ14 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية، في منافسات فردي البنات والأولاد .

ميداليات مصر في مختلف المراحل العمرية

وأوضح البيان، أن ميداليات مصر جاءت كالتالي:

- مرحلة 9 سنوات بنات: فازت جودي مسعود بالميدالية الذهبية.

مرحلة 9 سنوات أولاد: فاز سهيل أبو عوف بالميدالية الذهبية، ومروان الفحل بـ«الفضية».

- مرحلة 11 سنة بنات: فازت رؤى عبد المقصود بالميدالية الذهبية، وهلا شعبان بـ«الفضية».

مرحلة 11 سنه أولاد: فاز حمزه صبحي بالميدالية الذهبية.

- مرحلة 13 سنة بنات: فازت جودي رمضان بالميدالية الذهبية.

- مرحلة 13 سنه أولاد: فاز مارك لبيب بالميدالية الذهبية.

- مرحلة 15 سنة بنات: فازت فريدة أبو هاشم بالميدالية الذهبية، وسملى باز بـ«الفضية».

- مرحلة 15 سنه أولاد: فاز محمد عبد الجليل بالميدالية البرونزية.

- مرحلة 17 سنة بنات: فازت عالية عنايت بالميدالية الذهبية.

- مرحلة 17 سنه أولاد: فاز علي أبو الفتوح بالميدالية الذهبية.

مرحلة الماستر +40 سنة رجال: فاز أبو الحسن بسطاوي بالميدالية الفضية.

وتختتم البطولة غدا بمنافسات التتابع المختلط.