اتحاد شباب كفر الشيخ يُهدي أطفال دور الرعاية هدايا بمناسبة عيد الأضحى

أطلقت أمانات اتحاد شباب كفر الشيخ، مبادرة تحت شعار «اتحاد شباب كفر الشيخ سند لأهل كفر الشيخ» لزيارة دور الرعاية، وإهداء الأطفال الهدايا، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وضع خطة لخدمة فئات المجتمع المختلفة

ومن جانبه، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ اتحاد شباب كفر الشيخ نموذج يحتذى به في مصاف الكيانات الشبابية الناشئة، في وضع خطة لخدمة فئات المجتمع المختلفة، وتحظى الكيانات الشبابية برعاية خاصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، استمرار الكيانات الشبابية في تقديم الدعم المجتمعي لكافة فئات المجتمع، مضيفاً أنهم سيواصلون جهودهم في خدمة الشباب المصري، ودعم مسيرة التنمية في البلاد.

دعم الأسر الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً

وأوضحت هبة عبد النبي، المنسق العام لأمانة كفر الشيخ، أنٌ الأمانة تحرص على تنفيذ تلك الفعاليات كجزء من مشروعات مستمرة لرعاية الأطفال، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.